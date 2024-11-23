Изменившегося до неузнаваемости Максима Галкина* перепутали с Прохором Шаляпиным
© Dmitry Korobeynikov / East News
Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в своем блоге фотографию из салона самолета и стал объектом насмешек в Сети. Пользователи отметили, что муж 75-летней Аллы Пугачевой так стремится выглядеть моложе, что переборщил с фильтрами и изменился до неузнаваемости.
«Приветствую», - подписал снимок Максим*, который в настоящее время гастролирует по городам США.
Комментаторы не заставили себя ждать. Многие отметили, что 48-летний Галкин* внезапно стал похож на певца Прохора Шаляпина.
«Прохор, ты ли это?» - посмеялись подписчики.
Многие также отметили, что шоумен и его жена Алла Пугачева слишком увлекаются «фейстюном».
При этом нашлись и те, кто встал на защиту звездной семьи. Фанаты польстили Галкину* и заверили, что он с каждым годом выглядит «все моложе и краше».
Ранее Максим Галкин* опубликовал снимок Аллы Пугачевой и детей — Лизы и Гарри. На фото с ними позировала Кристина Орбакайте. При этом Алла Пугачева выглядела неестественно молодо для своих 75 лет.
*Признан иностранным агентом на территории России