Изменившегося до неузнаваемости Максима Галкина* перепутали с Прохором Шаляпиным

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в своем блоге фотографию из салона самолета и стал объектом насмешек в Сети. Пользователи отметили, что муж 75-летней Аллы Пугачевой так стремится выглядеть моложе, что переборщил с фильтрами и изменился до неузнаваемости.

«Приветствую», - подписал снимок Максим*, который в настоящее время гастролирует по городам США.

Комментаторы не заставили себя ждать. Многие отметили, что 48-летний Галкин* внезапно стал похож на певца Прохора Шаляпина.

«Прохор, ты ли это?» - посмеялись подписчики.

Многие также отметили, что шоумен и его жена Алла Пугачева слишком увлекаются «фейстюном».