НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 23 ноября 2024, 16:07
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Изменившегося до неузнаваемости Максима Галкина* перепутали с Прохором Шаляпиным

Изменившегося до неузнаваемости Максима Галкина* перепутали с Прохором Шаляпиным

© Dmitry Korobeynikov / East News

Шоумен Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) опубликовал в своем блоге фотографию из салона самолета и стал объектом насмешек в Сети. Пользователи отметили, что муж 75-летней Аллы Пугачевой так стремится выглядеть моложе, что переборщил с фильтрами и изменился до неузнаваемости.

«Приветствую», - подписал снимок Максим*, который в настоящее время гастролирует по городам США.

Комментаторы не заставили себя ждать. Многие отметили, что 48-летний Галкин* внезапно стал похож на певца Прохора Шаляпина.

«Прохор, ты ли это?» - посмеялись подписчики.

Многие также отметили, что шоумен и его жена Алла Пугачева слишком увлекаются «фейстюном».

Изменившегося до неузнаваемости Максима Галкина* перепутали с Прохором Шаляпиным

© PrtScr страницы Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

При этом нашлись и те, кто встал на защиту звездной семьи. Фанаты польстили Галкину* и заверили, что он с каждым годом выглядит «все моложе и краше».

Ранее Максим Галкин* опубликовал снимок Аллы Пугачевой и детей — Лизы и Гарри. На фото с ними позировала Кристина Орбакайте. При этом Алла Пугачева выглядела неестественно молодо для своих 75 лет.

*Признан иностранным агентом на территории России

Источник фото: Dmitry Korobeynikov / East News
Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Анна Воробьева
Теги:
Максим Галкин
новости шоу-бизнеса
Алла Пугачева
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