«Заходит Надя, и меня начинает накрывать»: Седокова рассказала об отказе от участия в шоу «Выжить в Самарканде»

Анна Седокова рассказала, как сначала отказалась от участия в шоу с Сысоевой. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Анна Седокова вспомнила, как ее приглашали на съемки шоу «Выжить в Самарканде». По словам знаменитости, организаторы обещали, что «сейчас все будет по-другому».

«Мне не с кем было оставить сына, но я договорилась со своей близкой подругой, что он поживет с няней у нее. Но сердце все равно было не на месте. И вот, сидим мы перед посадкой на самолет, половина участников и ведущие. Вайб отличный. И тут заходит Надя. И тут меня начинает накрывать. Паническая атака (тогда я думала, что о них что-то знаю, глупая)», — рассказала она.

В итоге Седокова в последний момент решила отказаться от участия в проекте и покинула аэропорт.

«И мне звонит в слезах сын. Мама, не улетай. И я подъезжаю к самолету и просто не захожу в него. Потом было три дня пустоты. Мне звонили, но я не брала», — вспомнила она.

Однако позже Седокова все же решилась на участие в проекте.

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