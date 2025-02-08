«Если „жила в аду“, как могла доверять ему ребенка?!»: отец Яниса Тиммы ответил на заявления Анны Седоковой

Отец Яниса Тиммы отреагировал на слова Анны Седоковой о том, что она жила с баскетболистом словно «в аду». В интервью NEWS.ru Райтис Тимма заявил, что спортсмен был хорошим мужем, иначе певица не доверяла бы ему своего сына.

После гибели бывшего мужа Анна Седокова решилась на откровения и призналась, что последние годы совместной жизни с Янисом Тиммой превратились для нее в ад. Эти слова певицы вывели из себя его близких, обвиняющих ее во лжи. Такого же мнения придерживается и отец баскетболиста, который отметил, что экс-солистка группы «ВИА Гра» оставляла с ним маленького сына, когда уезжала на гастроли.

«Заявляла, будто бы „жила в аду“ с моим сыном. Но как в таком случае объяснить, что уезжала на гастроли, оставляя своего сына Гектора на „агрессивного“ Яниса? Если „жила в аду“, как могла доверять ему самое дорогое — своего же собственного ребенка?! При этом напомню, что Гектор не был его сыном. Хотя Янис по-отцовски привязался к нему и полюбил», — заявил Райтис Тимма.

Мужчина подчеркнул, что у артистки были их контакты, но она никогда не жаловалась на «неподобающее поведение» спортсмена.

«Почему не позвонила мне или маме Яниса?! Сказала бы: „Заберите вашего сына, он плохо себя ведет“. Есть же номера наших телефонов. Да и как он себя „плохо“ вел? Выпивал или бил?» — высказался отец Яниса Тиммы.

По мнению Райтиса Тиммы, Анне Седоковой по каким-то причинам выгодно выставлять себя жертвой в отношениях с экс-супругом.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти баскетболиста в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели бывшего мужа. Сама же экс-солистка «ВИА Гры» после трагедии ушла в тень, что вызвало вопросы у близких баскетболиста.

Ранее сообщалось о том, что Анна Седокова рассказала, как ее сын узнал о смерти Яниса Тиммы.