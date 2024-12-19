«Заходим на пятый круг с новым пассажиром на борту»: Арзамасова поздравила Авербуха с годовщиной свадьбы

29-летняя актриса Лиза Арзамасова обратилась к мужу – фигуристу Илье Авербуху – в годовщину свадьбы. Тот поблагодарил супругу за четыре совместных года жизни.

Соответствующие публикации Арзамасова и Авербух сделали на личных страницах в соцсетях.

Лиза написала: «С того дня, как мы официально стали мужем и женой, прошло 4 года. Заходим на пятый круг полета с новым пассажиром на борту, с доченькой. А еще – с радостью, с нежностью, доверием и любовью».

Авербух в свою очередь порассуждал о любви и поблагодарил супругу. Фигурист назвал актрису «нереально красивым человеком».

«Абсолютное счастье быть с человеком, который является где-то тобой самим. Одно дыхание, одно мироощущение, одно стремление. Люди называют это любовью. Спасибо, любимая, за каждое мгновение этих 4 совместных лет. Ты нереально красивый человек во всем. Тобой невозможно не восхищаться», - указал Авербух.

Ранее он признался, что хотел поставить сына на коньки в 2 года, но получилось только в 3. Теперь он мечтает отдать на фигурное катание дочь.