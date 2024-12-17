Илья Авербух сделал неожиданное признание о сыне: «Хотел это сделать еще в прошлом году»

Тренер по фигурному катанию Илья Авербух признался, что его сын должен был встать на коньки намного раньше. Оказалось, что в планах отца было вывести наследника на лед в 2 года, но получилось только в 3.

Осенью этого года актриса Лиза Арзамасова сообщила, что ее сын Лев впервые покатался на коньках. Его сопровождал папа, который держал за руки и не давал упасть. Авербух от этого был чуть ли не счастливее ребенка, так как он давно мечтал посвятить его в свою профессию.

«Я хотел это сделать еще в прошлом году, но сейчас ему исполнилось три — уже точно пора на лед», - поделился Илья с Газетой.Ru.

К слову, тренер признавался, что мечтает отдать на фигурное катание и дочь. Однако он также упоминал, что не собирается давить на детей. Если они поймут, что лед им не по душе, то он не будет настаивать и поддержит другое их увлечение.

Ранее сын Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха дебютировал в рекламе.