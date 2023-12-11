«Заходили мужики»: Лолита рассказала о необычном заплыве в бассейне

Певица Лолита поделилась в соцсетях кадрами, на которых она предстала в купальнике, находясь в бассейне. Звезда отметила, что в этот раз она не смогла насладиться плаванием в уединении, так как к ней зашли мужчины в шубах. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный микроблог артистки.

Брюнетка вышла на связь с поклонниками и рассказала, что плавает даже, находясь на гастролях. С помощью занятий она может разгрузить спину и ноги. В этот раз звезда была в Тольятти. Но ее удивило, как там все было устроено. Оказалось, что баня стояла отдельно, а раздевался была через дорогу так, что приходилось идти по морозу.

«При этом как раз во время моего заплыва заходили мужчины в шапках, шубах и обуви, они посмотрели на меня и даже спросили, чистая ли вода. Не знаю, что меня еще ожидает во время моего плавания», — поделилась Лолита.

Недавно исполнительница призналась, что полностью отказалась от употребления алкоголя, что, в частности, помогло ей в похудении. По ее словам, она не следовала строгим диетам, а избавилась от лишнего веса благодаря лечению у эндокринолога.

Ранее мы писали о том, почему Лолита Милявская завидует коллеге Валерии. Певица, которая также является ведущей шоу «Суперстар!», рассказала в эфире историю песни Валерии «Была любовь» и призналась, что завидует коллеге по сцене.