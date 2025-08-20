«Захочу ли я выйти замуж? Не уверена»: Ксенофонтова заговорила о новых отношениях после третьего развода

Актриса Елена Ксенофонтова впервые после развода с третьим мужем заговорила о новых отношениях. Она призналась, что пока не ищет возлюбленного, но не исключает — в ее жизни может появиться мужчина, с которым она вновь отправится в ЗАГС. Об этом сообщает Пятый канал.

Елена появилась на публике после расставания с адвокатом Алексеем Куликовым и пообщалась с журналистами. Оказалось, что из-за развода ей пришлось сократить количество съемок, чтобы больше времени уделять детям. Однако актриса ни о чем не жалеет. Она считает, что сделала все верно, когда разорвала последние отношения. Причину Ксенофонтова до сих пор не раскрывает.

«Вы знаете, всему свое время. И люди, и встречи, и ситуации, и события — это как программа. Она отработала, идем дальше. Я действительно так считаю, что так будет лучше для меня и не только. Ведь в этой упряжке не только я», - поделилась Елена.

Актриса призналась, что пока не думает о новых романах. Ее вполне устраивает статус свободной женщины. Поэтому в ближайшее время новостей о новом возлюбленном у Ксенофонтовой ждать не стоит.

«Захочу ли я выйти замуж? Не уверена. Хотя исключать этого сумасшествия не буду», - заявила актриса.

