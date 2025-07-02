«Не сломлена, но и спокойствия нет»: что мешает Елене Ксенофонтовой обрести счастье в личной жизни

В начале 2025 года стало известно о разводе Елены Ксенофонтовой с третьим мужем. Предыдущие браки артистки тоже оказались безуспешными: она столкнулась с изменой, абьюзом и многолетним судом за дочь. Психолог Станислав Самбурский считает, что Елене мешает устроить личную жизнь травма от унижений отчима. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил, что теперь актриса «прячется от прошлого» в работе.

В детстве Елену пугал и унижал отчим. Став взрослой, она не смогла избавиться от страха. В одном интервью знаменитость говорила, что, видя бывшего, начинала задыхаться. Самбурский считает, что из-за непроработанной травмы Елена повторяет один и тот же сценарий.