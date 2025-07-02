«Не сломлена, но и спокойствия нет»: что мешает Елене Ксенофонтовой обрести счастье в личной жизни
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В начале 2025 года стало известно о разводе Елены Ксенофонтовой с третьим мужем. Предыдущие браки артистки тоже оказались безуспешными: она столкнулась с изменой, абьюзом и многолетним судом за дочь. Психолог Станислав Самбурский считает, что Елене мешает устроить личную жизнь травма от унижений отчима. В беседе с сайтом «Страсти» эксперт предположил, что теперь актриса «прячется от прошлого» в работе.
В детстве Елену пугал и унижал отчим. Став взрослой, она не смогла избавиться от страха. В одном интервью знаменитость говорила, что, видя бывшего, начинала задыхаться. Самбурский считает, что из-за непроработанной травмы Елена повторяет один и тот же сценарий.
«Психика привыкает к боли как к фону. И выбирает то, что знакомо. Не потому, что хочется, а потому что мозг считает: «Так безопаснее». Это называется ретравматизация — повторение старой боли под новым лицом. Елена рано научилась бояться — еще в детстве, рядом с отчимом, домогательства и унижения от которого травмировали. Тогда внутри поселился страх, который с годами стал фоном жизни», — пояснил эксперт.
Самбурский Станислав
Театр — её дом. А в жизни?
«Ксенофонтова не сломлена, но и спокойствия у нее нет. Она все еще на сцене. И, возможно, когда-нибудь захочет выйти из роли «справляюсь». Захочет не выживать, а жить, не сгорать, а согреваться. Тогда ее настоящая история любви начнется не со сцены. А с тишины», — заявил психолог.
Самбурский Станислав
По словам эксперта, пока актриса играет для зрителей, прячась на сцене от собственных травм, она не может жить по-настоящему. А значит, сценарий будет повторяться.
«Работа, как и другие зависимости, лишь маскирует боль. Прятаться в ролях — не лучше, чем в алкоголе или бесконечном шопинге, просто выглядит благороднее. Но и это побег. Елена, кажется, давно прячется в труде от теней прошлого. Позволить себе не сдерживать слезы, не доказывать ничего никому — это и есть первый сильный шаг к себе настоящей. Побыть собой — без зрителей, без реплик, без страха. Пока страх внутри, отношения обречены на саморазрушение», — резюмировал Станислав.
Самбурский Станислав