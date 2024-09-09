«Захлопнул перед носом дверь»: Валерий Леонтьев прогнал отца и отказал ему в помощи

Композитор Игорь Крутой рассказал личную историю певца Валерия Леонтьева. По его словам, артист отказал в помощи отцу и захлопнул дверь прямо перед его носом.

75-летний вокалист довольно редко делится подробностями своей жизни, поэтому некоторые тайны поклонники узнают от его друзей. Как оказалось, когда Леонтьев только стал популярен, к нему пришел мужчина, который представился его отцом. Но певец даже не захотел с ним пообщаться.

«Валерий Леонтьев сказал ему что-то нелицеприятное и захлопнул перед носом дверь. А потом жалел об этом», - поделился Игорь Крутой в программе «Секрет на миллион».

Отметим, что вокруг раннего детства Леонтьева ходят немало слухов. Так, в одних источниках указано, что его отцом был оленевод, который занимался лечением животных. А в других сообщается, что его вовсе воспитывали дедушка с бабушкой. Однако то, что родители не принимали участия с жизни Валерия, опровергала его сестра. Сам он предпочитает слухи не комментировать.

Ранее Валерий Леонтьев рассказал о своем гражданстве.