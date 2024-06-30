«Не позволю манипулировать именем»: Валерий Леонтьев раскрыл свое гражданство

Несколько дней назад Валерия Леонтьева заметили на частной вечеринке в Москве. Общественность удивило, что артист выступает после объявления о завершении музыкальной карьеры. Певец дал новый комментарий по этому поводу, заявив, что останется верным до конца зрителю. Также он, наконец, ответил на вопрос о своем гражданстве.

75-летний исполнитель хита «Дельтаплан» находится в отличной форме: его голос до сих пор отличается притягательностью, силой и уникальным тембром. Артист был вынужден уйти в тень в марте из-за травли, которая началась в прессе.

«Я никому не позволю манипулировать своим именем, — жестко заявил сегодня в разговоре с журналистом mk.ru артист. — Моему зрителю, которому я остаюсь верен до конца, я всегда все скажу сам. Посредники с их сомнительными целями мне не нужны».

Певец отметил, что находится в России потому, что очень скучает по друзьям и зрителям. Правда, пока о сольных концертах речи не идет. Он привел в пример голливудских звезд, которые работают, несмотря на приличный возраст. Леонтьев пояснил, что с них надо брать пример.

По словам артиста, у него только одно гражданство — российское.

Вечером 28 июня 75-летний Валерий Леонтьев неожиданно выступил на частном корпоративе в одном из столичных отелей. Вместе с Леонтьевым гостей мероприятия развлекал певец Николай Басков. При этом исполнитель хита «Казанова» прилетел из-за океана специально, чтобы поздравить московского бизнесмена с 45-летием. Леонтьев много шутил и даже танцевал, чем привел в восторг присутствовавших в зале и сорвал овации.