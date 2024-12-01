«Захлопни рот»: Айза-Лилуна Ай жестко ответила Алене Водонаевой, обвинившей ее в предательстве

Айза-Лилуна Ай ответила Алене Водонаевой, которая публично обвинила ее в предательстве и отказалась мириться с бывшей подругой через 10 лет после ссоры. В своем Telegram-канале певица прямо обратилась к телеведущей, назвав ее «предателем самых близких людей» и призвала «захлопнуть рот», но затем удалила пост, заменив его другим.

Недавно Алена Водонаева отреагировала на признание Айзы в желании помириться с ней спустя 10 лет после ссоры. Телеведущая рассказала об угрозах певицы раскрыть ее главные секреты и заявила, что «не прощает предательства». В ответ экс-супруга рэпера Гуфа жестко «прошлась» по бывшей подруге в личном блоге и дала понять, что также не собирается с ней общаться.

«Алена, даже если ты будешь последним человеком во Вселенной, я не начну с тобой общаться. Потому что я твой предатель, а ты мне просто бывшая подруга, а ты предатель самых близких тебе людей. Это большая разница. Поэтому захлопни рот и продолжай жить чужими жизнями», — заявила Айза.

Примечательно, что через некоторое время артистка удалила пост, а вместо него опубликовала видео, на котором играла с друзьями в «Мафию». Айза объяснилась перед подписчиками за эмоции и отметила, что «не хочет негатива».

«Не хочу этот негатив. Простите за эмоцию. Я просто только что играла в „Мафию“ за мирного жителя, и мы проиграли! Я до последнего держалась», — поделилась певица.

Ранее мы писали о том, что Айза-Лилуна Ай резко прокомментировала давний конфликт Алены Водонаевой и Ксении Бородиной.