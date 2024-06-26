Захар Прилепин научит студентов МГУ «мягкой силе»

Факультет политологии МГУ представил обновленную магистерскую программу «Стратегические коммуникации, информационные и гибридные войны», в которой поучаствует известный писатель и политик Захар Прилепин. Об этом пишет издание «Коммерсантъ».

Эта магистерская программа существует в МГУ с 2022 года. Ранее ее руководителем выступал политолог Андрей Манойло.

На открытии мероприятия писатель отметил, что все люди, которые переживают о будущем РФ, поднимают ряд вопросов, требующих немедленного решения, вследствие чего создали «институт «мягкой силы»».

Политик считает, что перед теми, кто занимался российской «мягкой силой» в предыдущие 30 лет, стояли «радикально иные задачи», а именно — сформировать имидж благополучия с партнерами из Запада. Прилепин подчеркнул, что в настоящий момент требуется «мягкая сила» противоположная этому.

Руководитель специальных проектов Захара Прилепина Максим Ананьев заявил, что писатель будет преподавать и очно, и заочно, информация о других лекторах появится после составления учебного плана.

Ранее мы писали, что Прилепин не хочет вступаться за отказавшегося поддерживать СВО музыканта Юрия Шевчука.