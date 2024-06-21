«У него такая позиция»: Захар Прилепин не хочет вступаться за отказавшегося поддерживать СВО Шевчука

Писатель Захар Прилепин не будет «заступаться» за лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, отказавшегося поддерживать СВО. Об этом он заявил в интервью обозревателю газеты Аргументы и Факты – aif.ru Владимиру Полупанову.

«За кого я хочу заступаться, за того я заступаюсь. За Шевчука - нет. Во-первых, он не иноагент, огромная масса поклонников у него», - ответил на вопрос Полупанова об артистах, за которых Прилепину хотелось бы заступиться.

Прилепин отметил, что в 2010-х годах, когда он вел на «Рен-ТВ» программу «Соль», группа ДДТ приходить на эфир отказалась.

«Я там неизбежно всех музыкантов спрашивал об отношению к Донбасскому, Крымскому конфликту. Юрий Юлианович про это знал, и это была причина, что он ко мне так и не пришел на программу, у него была позиция, не совпадающая ни в коей мере с моей. Поэтому то, что у него такая позиция, я с ней давно уже имею дело», - сказал Прилепин.

Писатель объяснил, что Шевчуку, по его мнению, симпатичны революции, «которые приводят к власти либералов местных». Комментируя события 2014 года, Прилепин обозначил свою позицию отличным образом: «Революции пророссийские, прорусские - это наше. Это правильная революция, это русские революции. А которые за мировую жабу - это плохие революции», - считает Прилепин.

По мнению Прилепина, Noize MC*(признан иноагентом на территории РФ), Oxxxymiron** (настоящее имя – Мирон Федоров, признан иноагентом на территории РФ), «Би-2», гастролирующие за границей, «начинают проседать». «Ну вот они теперь конкурируют там. Наконец-то они погрузились», - сказал Прилепин, отметив «Би-2», которые в России гастролировали с симфоническим оркестром, а на Западе у них «гораздо хуже получается».

Ранее Захар Прилепин заявил, что актриса из сериала «Ольга» Яна Троянова* (признана иноагентом на территории РФ) превратилась в «монстра».