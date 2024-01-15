«Заказывала самую дешевую еду»: Мари Краймбрери вспомнила тяжелый период жизни

Певица Мари Краймбрери поделилась воспоминаниями о периоде безденежья. Соответствующее заявление артистки прозвучало в выпуске на YouTube-канале «О здоровье с Натальей Зубаревой».

По словам звезды, в Москве до сих пор существует заведение, в которое она приходила в перерывах между работой, чтобы дешево поесть. Исполнительница отметила, что часто захотела заказать кальян в этом кафе, однако средств на это у нее просто не было.

«Я приходила туда обедать и сильно экономила. Заказывала самую дешевую еду, потому что у меня не было денег на то, что я хочу», — разоткровенничалась певица.

Краймбрери отметила, что речь идет о периоде, когда она еще не начала свой творческий путь. Знаменитость подчеркнула, что периодически специально вспоминает тот период, чтобы всегда помнить об отправной точке, откуда она начинала свою карьеру. Артистка добавила, что отчетливо помнит тот день, когда смогла прийти в то кафе и сделать заказ, не смотря на цены.

Ранее стало известно, что блогер Давид Манукян нашел нужным улететь на отдых с Мари Краймбрери в экзотическую страну.