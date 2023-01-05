Заказали влиятельные люди: Милохин спешно вернулся в Россию, рискуя жизнью

Блогер Даня Милохин несколько месяцев назад попал в масштабный скандал с Первым каналом. В разгар съемок шоу «Ледниковый период» тиктокер заявил о своем уходе и улетел к друзьям в Дубай. Свое решение он объяснил тем, что не хочет больше делать то, что ему не нравится. Однако инцидент не прошел для него бесследно. Имя Дани попало в черные списки российского телевидения, и ему пришлось перебраться в США.

На протяжении уже нескольких недель Милохин поражает поклонников своими выходками. И с каждым разом его поведение все больше доказывает, что возвращаться в Россию он не намерен. Более того, большинство артистов и деятелей культуры считают, что теперь Дане путь назад «заказан», ведь он уже слишком сильно запятнал свое имя.

Но на днях появилась информация, что блогер все-таки вернулся на Родину, причем тайно и за большие деньги. Милохин прилетел, чтобы выступить на корпоративе одной технологической компании. И «заказавшие» его влиятельные люди заплатили ему три миллиона рублей за 40 минут исполнения его хитов.

«Заказала тиктокера одна крупная технологическая компания, оплатив Милохину и его команде перелет из США и обратно», - сообщил Телеграм-канал «Небожена».

Напомним, что ранее в Сети появился обновленный райдер Дани Милохина, в котором прописаны все требования, которые должны выполнить заказчики артиста, чтобы он перед ними выступил.