В сеть слили райдер Дани Милохина

Гастрольный райдер тик-ток звезды Милохина на поверку оказался на удивление скромный.

Оказалось, блогеру всего-то требуются тарелка фруктовой нарезки, сэндвич, чипсы, несколько упаковок детских пюре и четыре «Доширака» с курицей.

Кроме того, сообщается, что Милохин повысил гонорар за свое выступление до трех с половиной миллионов рублей, а также объявил о готовности исполнить свои композиции в любой точке мира.

Несмотря на то, что после того, как недавно Даня исполнил гимн Украины и многие патриотично настроенные соотечественники его открыто возненавидели, молодой артист понимает, что в России еще осталось много фанатов.

Кстати, Милохин вполне готов прибыть на корпоратив и на родину, если организаторы оплатят ему перелет эконом-классом и проживание в четырехзвездочном отеле.