Заказали уборку и вывоз у фейковой организации: дом Ларисы Долиной завалило снегом

В Москве жильцы дома в Ксеньинском переулке, где когда-то приобрела квартиру певица Лариса Долина, заказали уборку и вывоз снега у организации из интернета. Мошенникам перевели более 20 тыс. рублей со счета товарищества собственников жилья. В результате дом остался завален снегом.

Подробности сообщает сайт mk.ru.

7 февраля руководитель товарищества собственников жилья нашла компанию, которая занимается уборкой и утилизацией снега. Она позвонила по указанному номеру и обговорила детали. Тогда же женщина перевела мошенникам 21 тыс. 200 рублей.

Согласно договоренностям, 9 февраля к дому должен был приехать погрузчик, чтобы собрать снег. Заказчица звонила сотрудникам компании все утро и только к обеду ей сообщили, что произошел сбой, уборку перенесли на 12 февраля.

В назначенный день никто не приехал. Тогда председатель отправилась по адресу, указанному на сайте, но на месте нашла другую организацию.

13 февраля женщина обратилась в полицию. Жильцы тем временем требуют вернуть деньги.

Известно, что ранее они заказывали уборку у проверенной организации, но в этом году те не смогли продолжить сотрудничество из-за загруженности.

Ранее Долина сообщила, что отдала за отдых на Мальдивах 2 млн рублей.