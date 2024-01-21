«Денег не жалко»: какую сумму Лариса Долина выложила за роскошный отдых на Мальдивах

Новогодние праздники Лариса Долина решила провести с семьей на Мальдивах. Только вот за 11 дней на острове Манафару исполнительнице хита «Льдинка» пришлось выложить круглую сумму. Журналисты передачи «Ты не поверишь!» выяснили, что певица отдала за отдых два миллиона рублей.

Остров известен своими роскошными видами и дорогим сервисом. У Долиной даже был отдельный выход на пляж из собственного бунгало.

«Денег певице не жалко, она получила заряд бодрости на весь предстоящий год, а заодно насладилась общением с семьей, ведь дочку и внучку, с тех пор как они съехали из ее квартиры в центре Москвы, народная артистка видит от случая к случаю», – передает пресса.

Весь декабрь Лариса Долина работала не покладая рук. Артистка ежедневно выступала по три раза, а также играла в спектаклях и появлялась на телевидении.

Такой плотный график сказался на здоровье исполнительницы – медики обнаружили у нее повреждение трахеи. Но, несмотря на это, Долина не перестала выходить на сцену.

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