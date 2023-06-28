«Заказала именно такую»: Алла Пугачева попросила создать свою копию в виде куклы
Российский художник рассказал, что Пугачева заказала у него свою копию в виде куклы.
Фото: Starface.ru
Певица Алла Пугачева заказала у художника-кукольника из Ленинградской области Владимира Емельяненко свою копию. Сейчас кукла находится во владении артистки.
Об этом он рассказал изданию gazetametro.ru. Мужчина занялся изготовлением портретных кукол в 2019 году.
У него всегда была мечта создать куклу Примадонны. В итоге получилась целая коллекция мини-клонов певицы.
«Кукол в честь Аллы Пугачёвой у меня больше всего», - признался художник.
Специалист работает в технике БЖД – она пришла в Россию из Японии и Китая. Емельяненко учился по книжкам, создавал куклам прически, делал макияж и шил наряды.
Образ изделия формируется в голове – никаких набросков художник не делает. Затем с опорой на фото или видео лепится из полимерной глины лицо. Она запекается в духовке. Потом под голову подстраивается остальной образ. В целом изготовление занимает два месяца.
Для Пугачевой был взят образ из фильма «Женщина, которая поет» - певица предстает в красном балахоне.
«Я слышал, что Алла Борисовна не очень любит этот образ, но заказала у меня именно такую куклу», - сказал Емельяненко.
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