«Заказала именно такую»: Алла Пугачева попросила создать свою копию в виде куклы

Певица Алла Пугачева заказала у художника-кукольника из Ленинградской области Владимира Емельяненко свою копию. Сейчас кукла находится во владении артистки.

Об этом он рассказал изданию gazetametro.ru. Мужчина занялся изготовлением портретных кукол в 2019 году.

У него всегда была мечта создать куклу Примадонны. В итоге получилась целая коллекция мини-клонов певицы.

«Кукол в честь Аллы Пугачёвой у меня больше всего», - признался художник.

Специалист работает в технике БЖД – она пришла в Россию из Японии и Китая. Емельяненко учился по книжкам, создавал куклам прически, делал макияж и шил наряды.

Образ изделия формируется в голове – никаких набросков художник не делает. Затем с опорой на фото или видео лепится из полимерной глины лицо. Она запекается в духовке. Потом под голову подстраивается остальной образ. В целом изготовление занимает два месяца.

Для Пугачевой был взят образ из фильма «Женщина, которая поет» - певица предстает в красном балахоне.

«Я слышал, что Алла Борисовна не очень любит этот образ, но заказала у меня именно такую куклу», - сказал Емельяненко.

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