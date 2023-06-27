Поклонники знают все о мужьях, но не о родителях: точное происхождение Аллы Пугачевой раскрыто

Поклонники певицы Аллы Пугачевой знают детали личной жизни артистки, в частности, о ее мужьях и детях, но немногим известно, кем были родители. Журналисты раскрыли происхождение Примадонны.

Известный факт, что ее мать Зинаида и отец Борис познакомились на фронте, оба – уроженцы Беларуси.

В молодости мужчина планировал работать в цирке, но его мечта не осуществилась. На войне он потерял глаз – это поставило крест на возможной цирковой карьере.

Мать Пугачевой была творческой личностью: она выступала перед солдатами. Там женщина и познакомилась с будущим мужем.

Первый их ребенок – сын по имени Гена - умер во младенчестве. Второй появилась дочь Алла. Потом родился сын Евгений.

В 60-е годы отца Пугачевой обвинили в коррупции, он сидел в тюрьме и вышел спустя три года. Мать в это время работала в отделе кадров на заводе и занимала высокую должность.

Подробности сообщил сайт «Киноафиша».

По информации источника, Пугачева была особенно близка с матерью. Ее смерть стала для артистки настоящим ударом.

На днях мы писали, что Пугачева перенесла очередную пластическую операцию в Израиле и избавилась от морщин на лице.