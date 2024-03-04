«Заказал себе белоснежный гроб и памятник»: раскрыты детали похорон певца Шуры

Певец Шура заявил, что хочет быть похоронен в белом гробу стоимостью полмиллиона рублей. Кроме того, по его задумке, на его участке на кладбище должен стоять памятник, на котором будут слова из его популярной песни: «Твори добро». Об этом сообщает RuNews24.

Как сообщил источник СМИ, несмотря на то, что артист на здоровье сейчас не жалуется, он уже думает о смерти. Уйти из этого мира он желает красиво, поэтому заранее занимается приготовлениями. Так, друзья уже приобрели ему место для захоронения, а он придумал, как все будет. Информатор признался, что похороны Шуры будут проходить с эпатажем.

«Шура заказал себе белоснежный гроб и памятник, на котором будут написаны всего два слова «Твори добро», - сообщил источник, добавил, что такой гроб обойдется в 500 тысяч рублей.

Также певец уже продумал, какой будет оградка. Вместо нее он хочет установить кровать. Однако, где именно артист будет похоронен, не раскрывается.

Ранее Шура устроил истерику в эфире шоу «Это нормально» на ТНТ, которое ведут Ольга Бузова и Дмитрий Дибров, и покинул студию. Также после скандала на съемках ушла и фигуристка Евгения Медведева.