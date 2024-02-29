Певец Шура устроил истерику в эфире шоу «Это нормально» на ТНТ и покинул студию

Певец Александр Медведев, выступающий под псевдонимом Шура, устроил скандал в эфире шоу «Это нормально?» на ТНТ. Артист посчитал высказывания одного из гостей в его адрес оскорбительными и покинул студию.

При этом ведущие шоу Ольга Бузова и Дмитрий Дибров попросили спровоцировавшего истерику у Шуры участника уйти. После чего исполнитель хита «Отшумели летние дожди» вернулся в студию.

Примечательно, но в том же выпуске фигуристка Евгения Медведева также покинула шоу из-за грубого поведения одного из гостей, сообщает Газета.Ru.

«Женя Медведева не выдержала накала эмоций либо не готова была терпеть и быть откровенной», — прокомментировала Бузова поведение прославленной фигуристки, добавив, что уважает ее выбор.

Ранее мы писали, что певица Маша Распутина посетила шоу «Легенды Ретро FM» и сразу же оказалась в центре скандала из-за некорректного высказывания в адрес покойной певицы Жанны Фриске.