«Заказал хреновуху и чебурек»: Анастасия Крайнова рассказала, что раздражает ее в мужчинах

Российская певица Анастасия Крайнова рассказала, что знакомится с мужчинами в интернете и не стесняется проявлять активность в этом вопросе. Об этом сообщает mk.ru.

В личной жизни Анастасии пока нет заметных успехов, но, несмотря на это, девушка не отчаивается и верит, что найдет свое счастье. Артистка заявила, что ей иногда предлагают познакомиться в соцсетях.

«Был один парнишка, с которым я переписывалась, но ни к чему это не привело, потому что я жутко не люблю, когда просто пишут и пишут. Надоели. Ну чего вы писаниной занимаетесь?» – поделилась Крайнова.

Она отметила, что ждет от мужчин не просто сообщений в Сети, а реальных действий: приглашения на свидание, цветов и других знаков внимания. Анастасия также добавила, что была и на сайте знакомств.

«Я даже со своим бывшим молодым человеком из-за этого поругалась. Дело в том, что мой парень плохо себя вел, мне захотелось внимания: просто его не хватало», – пояснила певица.

При этом девушка считает, что найти партнера на подобных сайтах нереально. Как-то она познакомилась так с одним мужчиной, который сначала показался ей серьезным и обеспеченным.

«Но, когда он в ресторане заказал хреновуху, а потом чебурек, я подумала: «Блин, серьезно? Ну нет!» В общем, ничего не получилось с ним», – заключила Крайнова.

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