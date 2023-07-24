Заканчиваются деньги: ради чего певица Ани Лорак прилетела в Россию

Популярная исполнительница Ани Лорак прилетела в Россию, чтобы выступить на концерте в честь Дня металлурга. Продюсер Борис Рубиновский высказался о возвращении звезды. Об этом сообщается на сайте «7Дней.ru».

СМИ писали, что артистка ушла в тень и жила в своем подмосковном доме, а после перебралась в Испанию с новым избранником Исааком Виджраку. Поклонники считали, что певица намерена покорить западную публику, но Ани Лорак неожиданно появилась в России. Оказалось, что исполнительница прилетела ради гонорара.

Звезду заметили 22 июля на концерте в честь Дня металлурга, прошедшем в Набережных Челнах. Продюсер Борис Рубиновский организовал выступление певицы и рассказал о ее возвращении.

«Долгожданная встреча с дорогой Каролиной на берегу Камы. Искренне рад видеть тебя, моя дорогая!» – написал мужчина у себя в соцсетях.

При этом Лорак не стала публиковать фото с мероприятия. Многие думают, что это связано со страхом артистки получить критику в свой адрес от коллег. Но журналисты пишут, что на сайте звезды появилась информация о готовящемся большом концерте, который пройдет 27 сентября. СМИ пишут, что артистка решила продолжать карьеру в России из-за того, что у нее просто заканчиваются деньги.

Ранее психолог Инна Мирная объяснила, почему Ани Лорак намеренно выбирает отношения на расстоянии. В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» семейный психолог и сексолог проанализировала отношения певицы с мужчинами.