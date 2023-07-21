Психолог Инна Мирная объяснила, почему Ани Лорак намеренно выбирает отношения на расстоянии

Нарциссы сосредоточены на себе, своих переживаниях и достижениях. Их мало интересует, что происходит у людей вокруг (в том числе у самых близких). Им некогда и не хочется думать о том, кто сколько зарабатывает и почему.

Таким образом, мы понимаем, что у Ани изначально нет материальных ожиданий по отношению к партнерам. Её не интересует их доход или статус в обществе. Главное желание артистки — быть с избранником на расстоянии.

Так было со всеми её партнерами, в том числе и с текущим (с которым они живут на две страны). Если посмотреть на биографию Исаака Виджраку, то можно отметить его целеустремленность и рвение к успеху.