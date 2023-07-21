Психолог Инна Мирная объяснила, почему Ани Лорак намеренно выбирает отношения на расстоянии
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Ани Лорак — успешная певица. Она является примером женщины, которая сама достигла карьерных высот и больших заработков. Поклонники артистки считают, что из-за этого она не может наладить личную жизнь. Пользователи Сети убеждены: Лорак выбирает партнеров-альфонсов, желающих получить выгоду из союза. Так ли это на самом деле? В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» семейный психолог и сексолог Инна Мирная проанализировала отношения Ани с мужчинами.
По словам эксперта, необходимо обратиться к типологии личности Лорак. Психолог убеждена, что певица относится к нарциссическому типу.
«Она жила в интернате, а брошенные дети часто вырастают нарциссами. Их психика так защищается: меня оставили, потому что все вокруг плохие, а я — идеальный. У неё не было примера «нормальной» семьи. Поэтому нет и установки о том, что муж должен зарабатывать больше. У нарциссов нет близкой привязанности к своим избранникам», — высказалась специалист.
Инна Мирная
Психолог
Нарциссы сосредоточены на себе, своих переживаниях и достижениях. Их мало интересует, что происходит у людей вокруг (в том числе у самых близких). Им некогда и не хочется думать о том, кто сколько зарабатывает и почему.
Таким образом, мы понимаем, что у Ани изначально нет материальных ожиданий по отношению к партнерам. Её не интересует их доход или статус в обществе. Главное желание артистки — быть с избранником на расстоянии.
Так было со всеми её партнерами, в том числе и с текущим (с которым они живут на две страны). Если посмотреть на биографию Исаака Виджраку, то можно отметить его целеустремленность и рвение к успеху.
«Он начал рано зарабатывать, снимался в сериалах, а затем увлекся практиками и стал знаменитым в своих кругах. Поэтому, на первый взгляд, нельзя судить о нем, как об альфонсе. Чтобы делать какие-то выводы, нужно понимать, как распределяются финансы в их паре», — пояснила эксперт.
Инна Мирная
Психолог
Как распознать альфонса?
Если мужчина зарабатывает меньше, то это не всегда означает, что он содержанец. Стоит обратить внимание на наличие у партнера личного бюджета. Задайтесь вопросом, способен ли он самостоятельно закрывать свои финансовые потребности?
Часто от альфонса можно услышать фразы: «У нас семейный бюджет. Все деньги — общие».
«Если понимаете, что попали в сети альфонса, то важно выстроить и отстоять свои границы. Проанализировать, что именно привело вас к этому человеку и как избежать повторения сценария в будущем», — резюмировала Инна.
Инна Мирная
Психолог