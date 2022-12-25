Заканчивается проламывающим пол шпагатом: Волочкова пьет, как если объединить весь шоу-бизнес

Отар Кушанашвили обсудил увлечение спиртными напитками Анастасии Волочковой на шоу «Я себя знаю!».

Оказалось, что Волочкова пьет в таком количестве, как если объединить всех в русском шоу-бизнесе и Павлиашвили, которого сложно перепить. Корпоративы при этом заканчиваются эпичным моментом – шпагатом, проламывающим пол.

Однако Кушанашвили признался, что находит такое состояние Волочковой смешным, нелепым и удивительным, поскольку балерина держит ровную походку и контролирует себя.

Ранее мы писали, что Волочкова выйдет замуж в образе Снегурочки и не будет ждать первой брачной ночи.