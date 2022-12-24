Волочкова выйдет замуж в образе Снегурочки и не будет ждать первой брачной ночи

Балерина Анастасия Волочкова не может терпеть до лета. Свадьбу она устроит в январе в костюме Снегурочки.

Как известно, Волочкову и кондитера Дмитрия связали чары любви в новогодней атмосфере. Ее возлюбленный тогда пришел к ней в костюме Деда Мороза. Вспоминая это, звезда хочет сыграть свадьбу в Лапландии или в Великом Устюге, ведь Дед Мороз родом оттуда. При этом привычное свадебное платье невеста отказывается надевать, ей предпочтителен образ Снегурочки.

Также Волочкова раскритиковала правило первой брачной ночи. По ее мнению, интимная жизнь – это важный критерий совместимости людей. Откладывать этот момент и узнавать возлюбленного после свадьбы будет глупостью.

Ранее мы писали, что свадьба Волочковой под угрозой, поскольку на нее навели порчу.