«Заискрилась от энергии»: представитель Киркорова прокомментировала инцидент на концерте в Петербурге

На минувшем концерте в БКЗ «Октябрьский» король поп-эстрады Филипп Киркоров получил ожог: у народного артиста внезапно загорелась куртка. Представитель звезды Екатерина Успенская рассказала, повлияет ли инцидент на его программу.

По ее словам, изменения в программе экс-супруга Примадонны будут обсуждаться в течение дня. Екатерина в шуточной форме прокомментировала произошедшее.

«Филипп уже на репетиции, [одежда] заискрилась от энергии артиста. По программе решим в течение дня», – пояснила Успенская в разговоре с Газетой.Ru.

Напомним, 25 апреля во время концерта Киркоров спускался к зрителям на конструкции в виде микрофона с фейерверками из-за спины. Одна из искр попала на одежду исполнителя. Ему пришлось уйти за кулисы, но после певец продолжил выступление.

Еще один концерт народный артист даст в Петербурге 26 апреля. Выступления приурочены к его дню рождения, но, по трагическому стечению обстоятельств, на них приходится 40 дней со смерти отца звезды Бедроса Киркорова. Несмотря на это, певец все же решил выйти на сцену и почтить память ушедшего из жизни родителя.