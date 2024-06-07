Заинтриговала поклонников: Ивлеева вышла в свет с кольцом на безымянном пальце

Накануне блогер Настя Ивлеева совместно с бизнес-партнером открыла первую лапшичную в Москве. На мероприятии знаменитость появилась в необычном образе и с кольцом на безымянном пальце.

По случаю открытия лапшичной Ивлеева устроила пресс-конференцию, на которой рассказала о планах на будущее. Блогер стала шатенкой, на ней было минимум макияжа и простая темно-коричневая футболка. По словам Насти, у ее заведения впереди большое и светлое будущее. Для продвижения места знаменитость уже готовит вечеринки и коллаборации с другими звездами.

Внимательные подписчики в социальных сетях обратили внимание на образ звезды. Они заметили, что на безымянном пальце правой руки у Ивлеевой есть кольцо. Обычно на этом месте носят обручальные и помолвочные кольца. Это украшение отличается тем, что оно не парное и имеет вставку.

Возможно, это обычное украшение, которое Настя специально надела на безымянный палец, чтобы привлечь внимание к своему заведению.

Официальное открытие заведение пройдет 7−8 июня. Стоимость билетов на открытие ресторана стартует от 2 тыс. рублей. Дресс-код: «неон и современная азиатская уличная мода».

Ранее блогер Настя Ивлеева, устроившая скандальную «голую» вечеринку в конце декабря, посетила Тихвинский Богородичный Успенский монастырь и сделала в нем снимки.