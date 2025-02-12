Заинтересовала переписка с Анной Седоковой: дело о гибели Яниса Тиммы вернули следователю

Материалы о самоубийстве латвийского баскетболиста Яниса Тиммы вернули на дополнительную проверку следователю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, прокурор согласился с мнением стороны защиты и поручил следователям Пресненского района Москвы перепроверить все материалы дела и обстоятельства гибели экс-мужа певицы Анны Седоковой.

Как утверждает семья покойного Тиммы, во время прошлой сотрудники СК якобы не стали проверять переписку баскетболиста с бывшей женой. Теперь они надеются, что это будет сделано.

Напомним, в ночь на 17 декабря 2024 года тело Яниса Тиммы нашли в коридоре хостела в центре Москвы. Баскетболист покончил с собой. В своем телефоне он оставил предсмертную записку с просьбой позвонить бывшей жене, экс-солистке группы «ВИА Гра» Анне Седоковой. 9 декабря пара официально развелась. В Россию Тимма приехал из США, чтобы наладить отношения с певицей.

Ранее в Сети раскритиковали поведение «скорбящей» после смерти Яниса Тиммы Анны Седоковой. Певица объявила о возобновлении концертной деятельности, а также вернулась к активному ведению соцсетей.