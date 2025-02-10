Больше не скорбит: в Сети раскритиковали поведение Анны Седоковой после смерти Яниса Тиммы

Недавно Анна Седокова впервые за долгое время вышла на связь после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Певица признавалась, что сейчас переживает «самый сложный период в жизни». Однако, судя по откровенным публикациям артистки в Сети, она уже отпустила ситуацию. На это обратил внимание Telegram-канал «НеМалахов».

В январе на канале ТНТ состоялась премьера шоу «Выжить в Самарканде. Игра сезонов», участие в котором принимала и Анна Седокова. После смерти бывшего мужа певица вернулась в соцсети и начала делиться кадрами со съемок проекта. При этом многие заметили, что экс-солистка группы «ВИА Гра» публикует сомнительный контент на фоне произошедшего. Так, на одном из снимков, приведенных источником, артистка предстала в топе с глубоким декольте.

«Анна Седокова окончательно вышла из траура. Привычный контент вернулся в ленту», — пишет Telegram-канал «НеМалахов» под фото Анны Седоковой.

Напомним, в начале февраля певица снова прервала молчание после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Анна Седокова выступила с видеообращением к поклонникам и заявила, что после случившегося «сдалась» и переживает «самый сложный период в жизни». Несмотря на это, экс-солистка «ВИА Гры» дала понять, что намерена снова выступать с концертами. Многие осудили такое поведение артистки. Так, отец баскетболиста посчитал, что Анна Седокова ведет себя цинично по отношению к покойному и его родным.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля певицы, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют Анну Седокову в причастности к гибели бывшего мужа. Отец баскетболиста уверен, что ее эмоции на видео наиграны и именно она разрушила жизнь сына. По словам Райтиса Тиммы, артистка сначала поставила крест на карьере баскетболиста, а затем заставила его отречься от семьи.

Ранее мы писали о том, что Анна Седокова наняла семь адвокатов после смерти Яниса Тиммы. Отец спортсмена считает, что певица испытывает «большой и оправданный страх».