«Заинтересовала финансово»: адвокат семьи Яниса Тиммы пытается достучаться до родственников Седоковой

Адвокат семьи Яниса Тиммы пытается достучаться до Седоковой через ее родных. Об этом сообщает Woman.ru.

На днях адвокат Маргарита Гаврилова, которая представляет интересы семьи Яниса Тиммы, подала досудебную претензию в адрес Анны Седоковой. Спор ведется вокруг имущества и пяти квартир в ЖК «Алые паруса», которые были проданы. Часть вырученных средств требуют вернуть сыну баскетболиста от первого брака.

Несмотря на активное обсуждение темы в СМИ, Седокова до сих пор не ответила на претензию, рассказала адвокат.

«Они просто отморозились и молчат, никакой реакции на претензию нет. Я даже вчера связывалась с тетей Анны, она живет в Томске. Обратилась к ней с просьбой передать Анне, что я не обнародую пока некую информацию, еще жду. Но если обнародую, то ее репутации придет конец», — заявила Гаврилова.

Юрист предположила, что певица подкупила своих родственников, чтобы те не реагировали на заявления стороны Яниса Тиммы.

«Учитывая, что родственники Анны тоже молчат, мы пришли к выводу, что она их заинтересовала финансово», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн.