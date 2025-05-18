«Лишится имущества»: Анне Седоковой грозит банкротство из-за иска семьи Яниса Тиммы на 60 млн

Анна Седокова может стать банкротом, если суд встанет на сторону родственников ее покойного бывшего мужа Яниса Тиммы, потребовавших с нее 60 млн рублей за квартиру. Об этом в беседе с aif.ru заявил юрист Александр Хаминский.

Представляющие интересы семьи Яниса Тиммы юристы подготовили досудебную претензию в адрес Анны Седоковой. Они планируют получить 60 млн рублей за проданную в 2022 году квартиру в ЖК «Алые паруса» в Москве.

«Ключевой предмет спора — квартира, купленная парой в 2022 году и проданная в сентябре 2024 года за 150 млн рублей за три месяца до официального развода. Согласно ст. 34 СК РФ, эти средства считаются совместно нажитым имуществом, так как обе сделки произошли в браке. Однако после развода и смерти Тиммы деньги не были поделены. Родственники требуют 40% от суммы, 60 млн рублей, как долю наследства сына спортсмена», — отметил Александр Хаминский.

Эксперт уточнил: экс-солистка группы «ВИА Гра» может заявить, что выручка была потрачена в период с сентября по декабрь 2024 года на общие нужды. Однако есть свидетели, которые могут подтвердить, что после продажи квартиры Анна Седокова и Янис Тимма уже не жили вместе. По словам Александра Хаминского, сумма, запрашиваемая семьей спортсмена, может вырасти, если они докажут, что в покупку недвижимости он вложил средства, вырученные от продажи своей добрачной собственности.

Что касается иска на 60 млн рублей, то юрист уверен: Анна Седокова рискует лишиться собственного имущества. Если суд добавит требования о возврате личных средств Яниса Тиммы, долг превысит 200 млн рублей, что и вовсе может привести певицу к банкротству.

«Седокова находится в крайне уязвимой позиции. Даже если часть средств потрачена в браке, суд вряд ли спишет 60 млн рублей. Более того, родственники Тиммы наверняка подготовили документы о его добрачных активах. В случае проигрыша Седокова не только лишится имущества, но и получит репутационный ущерб», — заявил юрист.

Ранее мы писали о том, что семья Яниса Тиммы не сможет вернуть пять квартир, оформленных на Анну Седокову.