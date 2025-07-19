«Займут места патриотов. Это больно»: Вика Цыганова назвала «предателями» Чулпан Хаматову и Данилу Козловского

Вика Цыганова возмутилась, что в России говорят о Чулпан Хаматовой, Даниле Козловском и других «предателях», а не о действительно достойных артистах. В своем Telegram-канале певица призвала чествовать героев, а не уехавших актеров.

Недавно стало известно о смерти артиста Тобольского драматического театра Константина Орлова. Актер погиб 7 июля при выполнении боевых действий, защищая Родину. Вика Цыганова обратила внимание на то, что в государстве все больше обсуждают не героев, а «предателей», не поддержавших страну в трудное время. В качестве примера певица привела Чулпан Хаматову и Данилу Козловского.

«В то время как приходят печальные новости о гибели артистов-патриотов, государственные деятели вспоминают Хаматову и утверждают, что добрый народ России готов принять обратно всех «запутавшихся» актеров. Лучше бы депутаты говорили о героях и заботились о семьях погибших, а не вспоминали имена предателей, которые слышать уже тошно», — заявила Вика Цыганова.

Артистка с сожалением отметила, что в будущем знаменитости, покинувшие Россию и допускавшие резкие высказывания о стране, могут заменить настоящих патриотов.

«Те, кто отсиживались 3 года в Европе, Америке, Израиле и говорили гадости про нашу страну, приедут, извинятся и займут места патриотов. Это грустно и больно», — заключила певица.

Ранее Яна Поплавская возмутилась инициативой вернуть в Россию «Козловских, Хаматовых, Назаровых, Урганта, Гудкова и прочую звездную пыль».