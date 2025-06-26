Яна Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Чулпан Хаматовой в РФ
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Актриса Яна Поплавская рассказала, что в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждали возвращение в Россию Чулпан Хаматовой. Она отметила, что «очень важные люди» разговаривали по стратегии «отбеливания» репутации уехавшей в Прибалтику знаменитости.
«Как вернуть Чулпан Хаматову в Россию? Вы не поверите, но это был один из важных вопросов на ПМЭФ», - написала Поплавская в своем Telegram-канале.
Актрису разозлило желание вернуть в Россию «Козловских, Хаматовых, Назаровых, Урганта, Гудкова и прочую звездную пыль». Поплавская призналась: «Я сделала все, что могла».
Вместе с тем знаменитость отметила: народная поддержка ограничивается комментариями в соцсетях, но никто не пишет обращения к депутатам, в Следственный комитет.
«Дойти до почты и отправить на Старую площадь могут только единицы. Потому все так и происходит», - размышляет актриса.
Она считает, что бойцам стоит обратиться с просьбой о помощи к Хаматовой, ведущему Ивану Урганту, шоумену Александру Ревве и другим. «Посмотрим», - написала в заключение актриса.
Ранее она заявляла, что самым страшным наказанием для уехавших звезд станет забвение.