Яна Поплавская заявила, что на ПМЭФ обсуждали возвращение Чулпан Хаматовой в РФ

Актриса Яна Поплавская рассказала, что в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсуждали возвращение в Россию Чулпан Хаматовой. Она отметила, что «очень важные люди» разговаривали по стратегии «отбеливания» репутации уехавшей в Прибалтику знаменитости.

«Как вернуть Чулпан Хаматову в Россию? Вы не поверите, но это был один из важных вопросов на ПМЭФ», - написала Поплавская в своем Telegram-канале.

Актрису разозлило желание вернуть в Россию «Козловских, Хаматовых, Назаровых, Урганта, Гудкова и прочую звездную пыль». Поплавская призналась: «Я сделала все, что могла».

Вместе с тем знаменитость отметила: народная поддержка ограничивается комментариями в соцсетях, но никто не пишет обращения к депутатам, в Следственный комитет.

«Дойти до почты и отправить на Старую площадь могут только единицы. Потому все так и происходит», - размышляет актриса.

Она считает, что бойцам стоит обратиться с просьбой о помощи к Хаматовой, ведущему Ивану Урганту, шоумену Александру Ревве и другим. «Посмотрим», - написала в заключение актриса.

Ранее она заявляла, что самым страшным наказанием для уехавших звезд станет забвение.