«Займитесь своими детьми»: Лолита ответила активистам, которые требуют запретить ее концерт в Ижевске

Лолита ответила активистам, которые требуют запретить ее концерт в Ижевске. Об этом стало известно из соцсетей.

Певица Лолита Милявская вновь столкнулась с доносами от активистов движения «Русская община». Теперь они потребовали отменить ее концерт в Ижевске, который запланирован на апрель 2025 года. «Страстям» удалось найти в соцсетях пост с призывом массово отправлять жалобы на певицу в местные правоохранительные органы.

«Считаем невозможными ее выступления в России после ее участия в так называемой „голой вечеринке“ во время СВО», — написано в обращении активистов.

Лолита в ответ посоветовала общественникам заниматься благотворительностью и полезными делами.

«Если у вас много свободного времени, почитайте книгу, займитесь своими детьми, подарите им лишнее объятие. Помогите переселенцам, поспособствуйте приютам для бездомных животных. Я много чего могу перечислить, ибо это то, что делаю я. Вы распространяете депрессию, а по уставу должны веру», — заявила она.

Ранее мы писали о том, что Лолита показала фигуру в купальнике после праздников.