Заикается и с трудом подбирает слова: состояние Бориса Корчевникова близко к депрессии

У ведущего Бориса Корчевникова может развиться депрессия из-за частичной потери слуха. О том, что он теряет слух, стало известно летом 2022 года. В последнее время у ведущего изменилась мимика, он заикается и с трудом подбирает слова. Корчевников общается с окружающими при помощи гаджета для слабослышащих – аппарат преобразует речь в текст.

Сурдолог-оториноларинголог Наталья Ходырева заявила, что не может комментировать случай Корчевникова, так как официальный диагноз не известен, зато медик рассказала о проблеме в целом.

«У плохо слышащих людей уровень тревоги повышен, может развиться депрессия», - предупредила врач в беседе с сайтом mk.ru. Она привела пример, как если бы здоровый человек вставил в уши беруши и начал вести привычный образ жизни - так не получится, человек почувствует дискомфорт.

Ходырева рассказала, что потеря слуха бывает разной степени – от 1 до 5. Пятая степень – это глухота.

Нарушение мимики и дикции медик отнесла к заболеваниям неврологического характера. По словам Ходыревой, вернуть нормальный слух можно, если речь идет о внезапной потере слуха и при условии, что тугоухость не связана с инсультом.

При правильно подобранном слуховом аппарате человек слышит так же хорошо, как другие. При этом не должно быть серьезных проблем неврологического характера.

Ранее Корчевников напугал зрителей своим поведением в эфире. Он буквально орал и брызгал слюной.