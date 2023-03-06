Орал и брызгал слюной: Борис Корчевников перепугал зрителей на съемках шоу

40-летний ведущий Борис Корчевников напугал зрителей своим поведением в эфире программы своего коллеги. Комментируя происшествие в Брянской области, он буквально орал и брызгал слюной.

Эмоциональность ведущего отметили поклонники. «Слюни текут или мне это показалось?» - писали обеспокоенные фанаты.

«Эти крики меня пугают», - говорится в другом комментарии.

Кто-то указал, что поведение Корчевникова «жутковато смотрится», хотя говорит он «по существу». Некоторые писали, что ведущему нельзя нервничать и пора отдохнуть.

Напомним, недавно он перенес операцию на слуховом нерве. Состояние ведущего должно было улучшиться, но, судя по всему, чуда не произошло.

Корчевников говорил, что после операции появились проблемы и «все дается сложнее». Ведущему стало труднее коммуницировать с людьми.

Ранее продюсер Сергей Лавров рассказал, что Корчевников перестал выговаривать слова из-за болезни.