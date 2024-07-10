«Загвоздка»: почему Алсу не понравилось предложение Яна Абрамова о 2,5 млрд

Певице Алсу не понравилось предложение экс-возлюбленного Яна Абрамова о 2,5 млрд. Об этом сообщает Kp.ru.

В 2024 году стало известно о разводе певицы и бизнесмена. По данным СМИ, Абрамов намерен выплатить Алсу после расставания 2,5 млрд рублей и обеспечить ей и детям комфортную жизнь. Кроме того, он передал экс-возлюбленной элитные автомобили, стоимость которых 15 млн, и хочет переписать на детей пентхаус за 771 млн. Однако Алсу не понравилось предложение Яна. По ее мнению, все, что предложил Абрамов, и так принадлежит ей: почти в каждом случае фигурируют активы отца Алсу.

«Загвоздка в том, что Алсу намерена получить от Яна «разводные» миллиарды деньгами, а не имуществом и активами», — сообщил инсайдер.

По информации источника, в Савеловский суд Москвы поступил иск Алсу о разделе совместно нажитого имущества. Досудебная беседа назначена на 26 июля.

Ранее телеведущая Лера Кудрявцева призвала перестать заступаться за мужа Алсу. Подробности читайте в этой новости.