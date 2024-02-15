Круглая сумма: сколько получили наследники Юрия Шатунова от создателей «Слова пацана»

В популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» о подростковых группировках Казани режиссера Жоры Крыжовникова звучали песни звезд 80-х. Особенно молодежи понравились песни Юрия Шатунова, которые теперь включают на школьных дискотеках. Продюсер Сергей Лавров рассказал, сколько получила семья исполнителя хита «Седая ночь» от создателей картины.

Продюсер Сергей Лавров заявил, что наследники Шатунова получили от создателей «Слова пацана» 15 млн рублей, поскольку права на хиты «Ласкового мая» им завещал ныне покойный автор этих песен Сергей Кузнецов.

«Думаю, Разин (основатель группы „Ласковый май“ — прим. „Страсти“) так это дело не оставит и будет требовать от семьи Юры свою долю», — цитирует Лаврова Kp.ru.

Действительно, посмотрев сериал, Андрей Разин заявил, что пожаловался на вдову артиста и его директора в прокуратуру.

Супруга Шатунова заявила, что основатель группы ведет себя как аферист. По ее мнению, он просто болен.

Директор певца Аркадий Кудряшов добавил: единственные наследники интеллектуальной собственности Юрия — это его дети.

Ранее Андрей Разин заявил, что Светлана Шатунова не была законной женой певца. Подробности читайте здесь.