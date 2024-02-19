«Заграничный, авторский и люксовый»: сколько стоит новый парик Филиппа Киркорова

Парик певца Филиппа Киркорова, в котором он появился в шоу «Маска», мог стоить несколько десятков тысяч долларов. Соответствующим мнением поделился модный аналитик Максим Зарипов.

Эксперт полагает, что парик использовали с целью скрыть возрастные изменения на голове артиста. Зарипов отметил, что у Киркорова «всегда редели волосы». При этом структура волос и парика – разная, указал Зарипов, и отметил, что, вероятно, он натуральный.

«Скорее всего, заграничный, авторский и люксовый – он ещё может себе такое позволить. Такие парики стоят несколько десятков тысяч долларов», - сказал эксперт изданию «Абзац».

Также он уверен: певец сменил имидж, чтобы вернуть лояльность публики. При этом у артиста «никогда не было никакого стиля», считает Зарипов: Киркоров «одевался как попугай», а после «голой» вечеринки решил стать «более брутальным».

«Он просто не хочет, чтобы отменялись его концерты», - сказал модный аналитик и добавил, что это вызывает «ощущение глупости».

Ранее сообщалось, что Киркоров возглавил жюри пятого сезона проекта «Маска». С ним будут работать певица Валерия, ведущая Регина Тодоренко и шоумен Тимур Родригез.