Создатели проекта «Маска» объявили, что Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона

Певец Филипп Киркоров, ранее оскандалившийся из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и столкнувшийся с рядом неприятных последствий, будет председателем жюри пятого сезона шоу «Маска». Об этом объявили создатели проекта во время онлайн-презентации.

О том, что Киркоров возглавил жюри, сообщает РИА Новости.

С артистом будут работать певица Валерия, шоумен Тимур Родригез и ведущая Регина Тодоренко. Они продолжат отгадывать, кто скрывается под костюмами. К этому составу судей каждый раз будет присоединяться кто-то из участников других сезонов «Маски». Ведущим шоу останется Вячеслав Макаров.

Премьера юбилейной «Маски» состоится 18 февраля на НТВ.

Ранее композитор Юрий Лоза высмеял Киркорова и заявил, что «шоу-бизнес давным-давно оторван от народа». Подробнее читайте здесь.