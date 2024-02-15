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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 15 февраля 2024, 18:54
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Создатели проекта «Маска» объявили, что Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона

Создатели «Маски» запустили сообщение, что Киркоров возглавил жюри пятого сезона.
Создатели проекта «Маска» объявили, что Филипп Киркоров возглавил жюри пятого сезона

© Komsomolskaya Pravda/East News

Певец Филипп Киркоров, ранее оскандалившийся из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой и столкнувшийся с рядом неприятных последствий, будет председателем жюри пятого сезона шоу «Маска». Об этом объявили создатели проекта во время онлайн-презентации.

О том, что Киркоров возглавил жюри, сообщает РИА Новости.

С артистом будут работать певица Валерия, шоумен Тимур Родригез и ведущая Регина Тодоренко. Они продолжат отгадывать, кто скрывается под костюмами. К этому составу судей каждый раз будет присоединяться кто-то из участников других сезонов «Маски». Ведущим шоу останется Вячеслав Макаров.

Премьера юбилейной «Маски» состоится 18 февраля на НТВ.

Ранее композитор Юрий Лоза высмеял Киркорова и заявил, что «шоу-бизнес давным-давно оторван от народа». Подробнее читайте здесь.

Источник фото:Komsomolskaya Pravda/East News
Источник:РИА Новости
Автор:Лилия Караева
Теги:
Филипп Киркоров
жюри
проект