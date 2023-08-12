15:12, 12 августа 2023
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Учитель Пугачевой и знаменитый клоун Николаев экстренно госпитализирован в больницу
85-летний артист цирка Николаев госпитализирован и отказывается от операции.
85-летняя легенда советского цирка, клоун «Андрюша» экстренно госпитализирован в московскую клинику. У Николаева обнаружена острая стадия механической желтухи.
Как сообщает Telegram-канал Mash, у циркового артиста врачи нашли и коронавирус.
Медики во всю убеждают Николаева в необходимости операции, но он отказывается. Последствия желтухи могут быть опасны, вплоть до отказа печени.
Напомним, что Андрей Николаев был самым первым наставником Аллы Пугачевой. У него Примадонна училась в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства.
Ранее мы писали, что актриса Наталья Фатеева перестала общаться с семьей и едва способна ходить.
Источник фото:freepik
Источник:Telegram-канал Mash
Автор:Галина СьюТеги: