Учитель Пугачевой и знаменитый клоун Николаев экстренно госпитализирован в больницу

85-летняя легенда советского цирка, клоун «Андрюша» экстренно госпитализирован в московскую клинику. У Николаева обнаружена острая стадия механической желтухи.

Как сообщает Telegram-канал Mash, у циркового артиста врачи нашли и коронавирус.

Медики во всю убеждают Николаева в необходимости операции, но он отказывается. Последствия желтухи могут быть опасны, вплоть до отказа печени.

Напомним, что Андрей Николаев был самым первым наставником Аллы Пугачевой. У него Примадонна училась в ГИТИСе на факультете эстрадного искусства.

Ранее мы писали, что актриса Наталья Фатеева перестала общаться с семьей и едва способна ходить.