Заговорившая о третьих родах Регина Тодоренко показала округлившийся живот
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей. Второй ребенок появился на свет в 2022 году, но долго в декрете телеведущая сидеть не захотела, поэтому почти сразу приступила к работе. Несмотря на то, что совмещение роли матери и звезды ТВ дается ей порой весьма непросто, блогер признавалась, что задумывается о третьей беременности. Почти месяц назад она показала упражнение, с помощью которого готовится к родам, а сегодня предъявила поклонникам живот.
В личном блоге Регина опубликовала фото с весьма изменившейся фигурой. Фанаты стали сразу же поздравлять кумира и спрашивать, как ей удавалось все это время скрывать свое положение. Однако Тодоренко довольно быстро все слухи пресекла и призналась, что кадр сделан во время второй беременности, а не сейчас.
«Это мое любимое фото второй беременности!» - написала экс-ведущая «Орла и Решки» в социальной сети.
Напомним, что совсем недавно Регина Тодоренко рассказала о выходе своей новой детской книги. Она посвятила ее одному из самых своих любимых занятий – путешествиям. За время участия в шоу телеканала «Пятница!» и не в его рамках блогер посетила множество стран, привезла оттуда десятки сувениров и собрала целую коллекцию предметов из самых разных уголков мира.
По словам Регины, идея написания книги к ней пришла во время ожидания первого сына. Ей захотелось сделать что-то памятное для него, и на ум пришли мысли создать собственные сказки.
Ранее Тодоренко показала, как муж Влад Топалов помогает ей заботиться о детях.