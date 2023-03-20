Заговорившая о третьих родах Регина Тодоренко показала округлившийся живот

Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двоих сыновей. Второй ребенок появился на свет в 2022 году, но долго в декрете телеведущая сидеть не захотела, поэтому почти сразу приступила к работе. Несмотря на то, что совмещение роли матери и звезды ТВ дается ей порой весьма непросто, блогер признавалась, что задумывается о третьей беременности. Почти месяц назад она показала упражнение, с помощью которого готовится к родам, а сегодня предъявила поклонникам живот.

В личном блоге Регина опубликовала фото с весьма изменившейся фигурой. Фанаты стали сразу же поздравлять кумира и спрашивать, как ей удавалось все это время скрывать свое положение. Однако Тодоренко довольно быстро все слухи пресекла и призналась, что кадр сделан во время второй беременности, а не сейчас.

«Это мое любимое фото второй беременности!» - написала экс-ведущая «Орла и Решки» в социальной сети.