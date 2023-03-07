32-летняя Регина Тодоренко рассекретила, чем занимается Топалов, пока она спит

Регина Тодоренко и Влад Топалов являются самой обсуждаемой парой в отечественном шоу-бизнесе. Супруги уже долгое время состоят в браке и даже успели стать счастливыми родителями, однако в прессе постоянно ходят слухи об их разводе. Несмотря на это, молодые люди продолжают укреплять семью и не обращают внимание на ложные домыслы. Сегодня телеведущая опубликовала откровенный пост, в котором рассказала об их жизни с Владом.

Совсем недавно Тодоренко родила второго сына , однако брать отпуск по уходу за ним звезда не стала. Вместо этого телеведущая принимает участие в различных проектах и является частой гостьей светских мероприятий, вот почему помощь супруга с детьми Регине просто необходима. К слову, Влад не оставил свою избранницу одну с домашними хлопотами.

Так, Регина опубликовала видео, на котором неизвестный мужчина рассказывает о помощи жене. «Я просыпаюсь в 4:30 утра каждый день, присматриваю за нашим ребенком с 5 до 7, чтобы моя жена смогла поспать еще пару часов», — сказано в ролике. Тодоренко поспешила добавить: ее супруг делает точно так же.

«Ты — бесценный», — немногословно обратилась телеведущая к Топалову.

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