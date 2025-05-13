Заговорила о проблемах: Вера Брежнева в очередной раз вспомнила русский язык

Уехавшая из РФ певица Вера Брежнева ведет соцсети на английском или украинском языках. Однако, когда дело касается каких-либо проблем, исполнительница переходит на русскую речь. В очередной раз это проявилось, когда артистка жаловалась на отсутствие интереса публики к ней и ее концертам.

Кадры с интервью, которое дала Брежнева, публикует YouTube-канал UzCast by UzNews. Звезда приехала в Узбекистан и заговорила на русском языке. Вера заявила, что «информационный фон» изменился и никто не хочет писать о ее заслугах и творчестве. Источник этой проблемы она видит в других.

«Мы же знаем, что весь мир — наше зеркало. Если люди критикуют что-то во мне — это то, что им не нравится в себе», — считает певица.

Ранее сообщалось, что разведенная Вера Брежнева ищет мужа среди поклонников. По словам артистки, ей нужен узбекский принц.