Загородный дом за 470 млн и дорогая машина: бойфренд Анны Семенович продолжает обеспечивать бывшую

Певица Анна Семенович рассказала, как живет жена ее избранника Дениса. По словам исполнительницы, женщина пользуется домом за 470 млн рублей и ездит на дорогом автомобиле.

Подробностями певица поделилась с изданием The Voice. Семенович подчеркнула: ее избранник содержит не только сына.

«Он обеспечивает и саму Марину. Та живет в Германии в прекрасном загородном доме за 5 миллионов евро (470 млн рублей)… Марина ездит на дорогой машине, за 120 тысяч евро (больше 11 млн)», - сообщила певица.

Она считает некорректными разговоры о том, что супруга Дениса в чем-либо нуждается. Также певица отметила: дом выставлен на продажу в связи с разводом.

Семенович в очередной раз сообщила, что супруги давно не живут вместе. Она утверждает, что Марина знала о наличии у Дениса женщины в России.

«Да, она не знала, что эта женщина Анна Семенович», - сказала певица и допустила, что это могло повлиять на решение Марины «все выкатить в публичное пространство».

Исполнительница называет отношения с Денисом серьезными и говорит, что это «настоящая любовь». Она готова создать с избранником семью.

Ранее Марина сообщила о перемирии с супругом. Также она заявила, что как только Денис приедет в Германию, будет инициирован бракоразводный процесс.