Загородный дом певицы Пугачевой вновь выставили на продажу за 152 млн рублей

Загородный дом певицы Аллы Пугачевой вновь выставили на продажу. Сейчас недвижимость можно приобрести за 152 млн рублей.

По данным Kp.ru, в 2025 году внук Пугачевой Никита Пресняков решил снова попытать счастье и избавиться от особняка бабушки, который она на него переписала. Впервые он выставил дом на продажу еще в 2023 году после того, как уехал из России. Тогда цена на него была 225 млн рублей. Однако покупателей так и не нашлось, поэтому объявление было снято с продажи.

Весной 2024 года цену на недвижимость существенно снизили – вместо 225 млн рублей владелец просил 132 млн рублей. Затем сумму увеличили до 136 млн рублей. Но и это не помогло, желающих купить загородный дом не появилось. Поэтому в Интернете появилось новое предложение — хозяин недвижимости предлагал снять ее за 2 млн рублей в месяц.

К слову, согласно данным с сайтов недвижимости, нынешняя цена коттеджа сильно завышена. Подобные особняки предлагают за 120 млн рублей, что и может быть причиной затянувшейся продажи.

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