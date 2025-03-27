Лицо Аллы Пугачевой стерли из фильма «Ледокол» на российском телевидении

Певицу Аллу Пугачеву вырезали из фильма «Ледокол» на российском телевидении. Лицо уехавшей из РФ артистки стерли в календаре, который мелькал на кадрах. Это случилось в эфире телеканала «Дом кино».

В ночь на среду на телеканале состоялся показ фильма «Ледокол» 2016 года. В сюжете идет речь о людях, которые застряли во льдах на корабле в 1985 году. В середине фильма есть эпизод, когда помощник капитана ледокола зачеркивает дату на календаре. После этого на экране появляется календарь крупным планом, там была изображена Алла Пугачева.

На днях этот эпизод был показан без экс-жены Филиппа Киркорова. Ее лицо заблюрили. Зрители, которые ранее не видели фильм, не поймут, что там была Пугачева.

Напомним, что певица покинула Россию и поддержала своего мужа-иноагента. Она подверглась критике и перестала прилетать в РФ. Не было ее и на похоронах бывшего свекра Бедроса Киркорова. А ведь она называла его «папой».

Ранее Соседов сравнил Аллу Пугачеву с мутантом и заявил, что она никогда не вернется.