«Загнали, затоптали меня, сволочи»: певица Слава в слезах заявила о предательстве близких людей

Певица Слава вышла на связь в слезах и сделала неожиданное заявление. Артистка записала видео, в котором обвинила близких людей в предательстве и заявила, что все ею пользуются.

На опубликованных кадрах Слава предстала в заплаканном виде. Судя по всему, у певицы произошел срыв после долгих попыток держать все в себе. Доведенная до отчаяния, исполнительница хита «Одиночество» призналась, что стала все чаще сталкиваться с предательством самых близких людей.

«В последнее время мои самые близкие, родные люди делают очень мерзкие, отвратительные, предательские вещи. <…> Я не знаю, что мне делать. В 45 лет очень сложно менять отношение к жизни. <…> Все понимают, что на моей доброте можно просто ездить. <…> Они меня просто уже загнали, затоптали. Они всю меня высосали, сволочи», — поделилась Слава.

При этом артистка не стала раскрывать, что стало причиной ее эмоционального срыва.

Недавно Слава оказалась в центре скандала: Сергей Соседов раскритиковал певицу за поведение и призвал гнать ее со сцены. Журналист также отметил, что не знает ни одного хита знаменитости.

«Кто такая Слава? Певица одного хита. Если я сейчас напрягусь, то даже одной песни ее не вспомню. Новых песен, которые гремели бы со всех сцен страны и изо всех утюгов, тоже нет. Сплошное „нет“ по всем фронтам. А чего вы еще ожидали? Конечно, она будет устраивать шоу на камеру, чтобы вы написали об этом, другие СМИ упомянули ее. <…> Таких звезд нужно гнать со сцены», — высказался Сергей Соседов.

В ответ на колкие высказывания Слава заявила, что музыкальный критик оскорбил ее поклонников, и потребовала извинений. Артистка также пригласила Сергея Соседова на свой юбилейный концерт 1 ноября.

«Я считаю, что никто не имеет права оскорблять чей-то вкус и обесценивать тех, кто со мной уже 25 лет», — возмутилась певица.

Ранее Слава рассказала о постоянных изменах возлюбленного Анатолия Данилицкого: «Может, у тебя нет второй семьи, но я-то знаю правду».